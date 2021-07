Mãe de Ciro Nogueira assumirá mandato do filho no Senado

Eliane e Silva Nogueira Lima, de 72 anos, foi eleita nas eleições de 2018 e é a primeira suplente do cacique do Centrão, que aceitou o convite para assumir a Casa Civil

A escolha do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para o cargo de ministro da Casa Civil irá beneficiar a mãe do parlamentar, Eliane e Silva Nogueira Lima. Eleita na chapa do filho nas eleições de 2018, ela é a primeira suplente do cacique do Centrão e irá assumir o seu mandato enquanto ele estiver licenciado do Legislativo (veja imagem abaixo). Como a Jovem Pan mostrou, Nogueira já avisou a colegas de partido e lideranças do Congresso que aceitou o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro – o acordo vinha sendo costurado nos últimos dias, mas foi selado na tarde desta terça-feira, 20, após uma série de reuniões que ocorreram no Palácio da Alvorada. Em entrevista à Jovem Pan Itapetininga, o chefe do Executivo federal afirmou que fará uma “pequena mudança ministerial” na segunda-feira, 26, para “continuar administrando o Brasil”. “Estamos trabalhando inclusive em uma pequena mudança ministerial, que deve ocorrer na segunda-feira para ser mais preciso, para a gente continuar administrando o Brasil”, disse. A “dança das cadeiras” na Esplanada dos Ministérios também irá envolver a Secretaria-Geral da Presidência da República e a recriação do Ministério do Trabalho, a partir do desmembramento de parte do Ministério da Economia. Eliane tem 72 anos e é natural de Teresina, capital do Estado do Piauí.