Maduro nomeia novo general e mobiliza forças na fronteira com a Colômbia

Martínez Mendoza, que já ocupou a embaixada da Venezuela na Argentina entre 2011 e 2018, tem um histórico de envolvimento em negociações com o grupo guerrilheiro ELN na Colômbia

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez uma promoção significativa ao nomear Carlos Eduardo Martínez Mendoza, atual embaixador do país na Colômbia, para o cargo de general da divisão da “reserva ativa” da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB). A informação foi divulgada por Maduro em um vídeo postado em sua conta no Telegram. Martínez Mendoza, que já ocupou a embaixada da Venezuela na Argentina entre 2011 e 2018, tem um histórico de envolvimento em negociações com o grupo guerrilheiro ELN na Colômbia. A prática de promover militares a posições civis, como embaixadas, tem se intensificado sob o governo de Maduro, refletindo uma estratégia para fortalecer o controle do regime.

Em uma ação paralela, o governo venezuelano mobilizou 15 mil agentes de segurança para a fronteira com a Colômbia, alegando que a medida visa combater o narcotráfico. Além disso, Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de membros da Milícia Nacional Bolivariana, embora apenas 220 mil desses integrantes sejam efetivamente treinados. Essas movimentações ocorrem em um contexto de crescente tensão com os Estados Unidos, que recentemente enviaram destróieres e um cruzador para o mar do Caribe. Durante um evento em Caracas, Maduro declarou que “nenhum império tocará o solo sagrado da Venezuela”, reafirmando sua postura desafiadora diante das ações norte-americanas na região.

