‘Maior caça às bruxas da história da política’, diz Trump sobre pedido de impeachment contra ele

Presidente dos Estados Unidos afirmou por várias vezes que ação protocolada pelos democratas causa ‘muita raiva’ no público, mas pediu que não houvesse violência

REUTERS/Kevin Lamarque/12.01.2021 Trump fala a jornalistas antes de viajar ao Texas



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou com repórteres em Washington D.C. nesta terça-feira, 12, após quase uma semana distante de aparições públicas em decorrência da invasão ao Capitólio do país. Em fala rápida antes de viagem ao estado do Texas, o republicano criticou o pedido de impeachment feito contra ele por democratas na segunda. “O impeachment é uma continuação da maior caça às bruxas na história da política. É ridículo, é absolutamente ridículo. Esse impeachment está causando uma tremenda raiva. É algo terrível o que eles estão fazendo”, analisou. Trump falou por mais de uma vez que não quer ver violência, mas insinuou que os atos cometidos pelos democratas podem irritar os norte-americanos.

“Para Nancy Pelosi e Chuck Schumer [representante da Câmara e senador dos EUA] continuarem nesse caminho, eu acho que está causando um tremendo perigo para o nosso país. Está causando uma enorme raiva. Eu não quero violência”, disse, encerrando a fala com os jornalistas. Depois de ter apoiadores invadindo o Capitólio em uma ação que deixou cinco pessoas mortas durante a cerimônia que oficializaria a vitória de Joe Biden à presidência, Donald Trump foi barrado do Facebook, Instagram e Twitter para não incitar mais violência em seus discursos publicados nas redes. As primeiras duas plataformas suspenderam a conta dele até que o novo presidente tomasse posse e a terceira decidiu expulsar o republicano da rede social permanentemente. Mais de 70 pessoas foram presas e algumas ainda são procuradas pela invasão.