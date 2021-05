Maior iceberg já registrado no mundo se desprende na Antártica

Pedaço de gelo nomeado de A-76 tem três vezes o tamanho da cidade de São Paulo

Reprodução/ Twitter @KeithMakinson1 Iceberg A-76 registrado de satélite



Nomeado de A-76, o maior iceberg do mundo se desprendeu da costa da Antártica nesta quarta-feira, 19, de acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês). O pedaço de gelo de 170 km de comprimento e 25 de largura (4320 km²), tem um tamanho três vezes maior do que a cidade de São Paulo, e é a metade do tamanho de Porto Rico, no Caribe, e maior do que a Ilha Maiorca, na Espanha. Segundo a ESA, ele saiu do oeste da plataforma de gelo Ronne e agora está flutuando no Mar de Weddell. Devido os efeitos do aquecimento global, as camadas de gelo da Antártica estão esquentando mais rápido do que o resto do planeta, causando o derretimento da neve e das geleiras no local.

Um estudo publicado pela revista ‘Nature’ em maio mostrou que o nível do mar aumentou cerca de 23 centímetros desde 1880. Cerca de um quarto desse aumento vem do derretimento de gelo na Antártica e da Groenlândia. Antes do A-76 ser localizado, o iceberg A-23A era considerado o maior do mundo, também localizado no Mar de Weddell, com cerca de 3.880 km². Apesar do tamanho, o desprendimento não é considerado alarmante por ser parte do ‘ciclo natural’ dos pedaços de gelo que se quebram em intervalos regulares. O oceanógrafo polar Keith Makinson, integrante do Centro Britânico de Pesquisas Antárticas, foi o primeiro a ver o A-76, na semana passada.