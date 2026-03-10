Jovem Pan > Notícias > Mundo > Mais de 100 mil foram deslocados em 24 horas no Líbano, diz ONU 

Escalada da guerra entre Israel e o Hezbollah elevou para mais de 667 mil o número de deslocados no país, segundo a agência da ONU para refugiados

  • Por Jovem Pan*
  • 10/03/2026 08h46
Foto por KAWNAT HAJU / AFP vUm comboio de veículos evacuando moradores da vila cristã de Alma al-Shaab, no sul do Líbano, passa pela área de Naqura em 10 de março de 2026. O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio na semana passada, quando o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, atacou Israel em resposta ao assassinato do líder supremo iraniano durante ataques conjuntos entre EUA e Israel em 28 de fevereiro. Um comboio de veículos evacuando moradores da vila cristã de Alma al-Shaab, no sul do Líbano, passa pela área de Naqura.

A Organização das Nações Unidas afirmou nesta terça-feira (10) que mais de 100.000 pessoas foram obrigadas a se deslocar dentro do Líbano em apenas 24 horas, devido à guerra no Oriente Médio.

O Líbano foi arrastado para a guerra quando o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah começou, em 2 de março, a lançar projéteis contra Israel.

O Estado hebraico respondeu com bombardeios no sul e leste do Líbano, assim como na periferia de Beirute, reduto do Hezbollah, ações que provocaram pelo menos 486 mortes, segundo o governo.

“Hoje, mais de 667.000 pessoas no Líbano estão registradas como deslocadas na plataforma online do governo. Isso representa um aumento de 100.000 em apenas um dia”, afirmou Karolina Lindholm Billing, representante no Líbano da agência da ONU para os refugiados.

*AFP

