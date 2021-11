Malala Yousafzai se casa em cerimônia discreta no Reino Unido

Ganhadora do Nobel da Paz se casou com o oficial de críquete, Asser Malik, e compartilhou as fotos nas redes sociais

Reprodução/ Twitter @Malala Ativista e Asser se casaram em cerimônia islâmica



Ganhadora do Nobel da Paz em 2014, a ativista Malala Yousafzai anunciou que se casou no Reino Unido, onde mora desde 2012, com o oficial de críquete Asser Malik, em uma cerimônia religiosa discreta. As fotos da cerimônia foram postadas por Malala em sua rede social. “Asser e eu nos amarramos para sermos parceiros para o resto da vida. Celebramos uma pequena cerimônia Nikkah em casa em Birmingham com nossas famílias. Estamos entusiasmados por caminhar juntos para a jornada que temos pela frente”, escreveu a jovem de 24 anos. A cerimônia Nikkah é o tradicional do casamento islâmico. Malik é muito discreto e a único informação sobre ele é que trabalha no Conselho de Críquete do Paquistão. Ativista pela educação de mulheres e meninas, Yousafzai já tinha se manifestado contra o casamento em entrevistas.