Chanceler da Venezuela diz que país quer melhorar relação com os EUA e pede fim das sanções

Felix Plasencia afirmou que o país almeja ter relações com o governo norte-americano ‘como iguais’

EFE/ Anush Janbabian Chanceler da Venezuela, Felix Plasencia defendeu melhorar relação com os EUA



O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Felix Plasencia, afirmou nesta terça-feira, 9, que quer melhorar as relações com os Estados Unidos, mas pediu o fim das sanções e declarações sobre o país. “O governo da Venezuela almeja ter relações com o governo dos Estados Unidos como iguais. O presidente Nicolás Maduro parabenizou a vitória do presidente Biden”, afirmou o chanceler durante uma entrevista coletiva realizada em Moscou. “Nós estamos empenhados em ter boas relações com qualquer governo e desejamos tê-las sempre baseadas no respeito à soberania e a um tratamento entre iguais”, disse. Plasencia acrescentou que, para isso, é necessário que os Estados Unidos desmontem “todo esse roteiro de sanções, decretos, declarações sobre a Venezuela, como ameaça para que possamos nos entender melhor e avançar para um futuro que será melhor para todos na região”. O chanceler disse ainda que o governo do país “não persegue, não sanciona e não acusa” nenhuma autoridade norte-americana. “Há poucas semanas, na Assembleia Geral da ONU, estávamos sentados a poucos lugares dos EUA. Nós participamos como iguais. Não há nenhuma razão para que nos enxerguemos de maneira diferente”, concluiu.

*Com informações da EFE