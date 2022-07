Manifestantes do Sri Lanka encontram dinheiro abandonado por presidente e entregam para justiça

Cerca de 17,85 milhões de rupias (R$ 262 mil) foram deixados para trás por Gotabaya Rajapaksa quando ele fugiu do palácio presidencial devido à invasão dos ocupantes

Marc Henri MAISONHAUTE, Mahesh Perera / AFPTV / AFP Manifestantes que invadiram o palácio presidencial do Sri Lanka se recusam deixar o local. Alguns se deitaram na cama da suíte, outros tomaram banho de piscina



Manifestantes do Sri Lanka, que desde sábado, 9, tomam conta do palácio presidencial, encontraram no local 17,85 milhões de rupias (R$ 262 mil) em cédulas novas e entregaram a quantia à polícia nesta segunda-feira, 11. “A polícia recebeu o dinheiro em espécie e o entregará à justiça”, afirmou um porta-voz da força de segurança. Segundo fontes oficiais, também foi encontrado uma mala repleta de documentos. O Sri Lanka, um país localizado na costa sul da Índia, enfrenta uma crise política e econômica sem precedentes, que os manifestantes atribuem ao governo do presidente Gotabaya Rajapaksa. No sábado, centenas de milhares de pessoas se reuniram na capital, Colombo, para exigir que Rajapaksa assuma a responsabilidade pela escassez de remédios, alimentos e combustíveis, cenário que levou um país relativamente próspero ao cenário de caos, e que renuncie ao cargo. Segundo o chefe do Parlamento, o presidente informou que vai deixar a presidência na quarta-feira, 13.

O presidente, de 73 anos, nãoe stava no local na hora da invasão. Ele conseguiu escapar por uma saída lateral e foi levado em uma embarcação militar para uma base no nordeste da ilha, informaram fontes oficiais. O primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, também de 73 anos, se tornaria automaticamente presidente interino em caso de renúncia de Rajapaksa, mas afirmou que deixará o cargo se não existir consenso para a formação de um governo de unidade. Com a renúncia do presidente, o país vai precisar de um sucessor. O processo para sucessão deve durar entre três dias, prazo mínimo para reunir o Parlamento, e 30, o máximo autorizado pela legislação.

Alguns candidatos já tem se movimentado para conseguir chegar ao poder. O principal partido de oposição, Samagi Jana Balavegaya (SJB), negociava nesta segunda com formações menores para conseguir o apoio necessário a seu líder Sajith Premadasa. De acordo com um dirigente do SJB, um acordo provisório foi alcançado com os dissidentes do partido SLPP de Rajapaksa para respaldar Premadasa, de 55 anos e filho de um ex-presidente, como novo chefe de Estado. O cargo de primeiro-ministro corresponderia a um integrante do SLPP. Entretanto, um outro nome também aparece como favorito. Dullas Alahapperuma, o ex-aliado de Rajapaksa, está entre os cotados para vencer, informou um deputado do SJB.

Crise sem precedentes

A crise, com uma dimensão sem precedentes desde a independência do país em 1948, é atribuída à pandemia de Covid-19, que privou a ilha da Ásia meridional das divisas do setor turístico, e foi agravada por uma série de péssimas decisões políticas, segundo os economistas. A ONU pediu calma às autoridades e ao governo do Sri Lanka. Em maio, nove pessoas morreram e centenas ficaram feridas durante os distúrbios no país. Em abril, o Sri Lanka declarou a moratória da dívida externa de 51 bilhões de dólares e iniciou negociações para um plano de ajuda do Fundo Monetário Internacional.

*Com informações da AFP