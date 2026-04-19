Robô humanoide vence meia-maratona na China e supera recorde mundial humano

Desenvolvido pela chinesa Honor, modelo completou a prova de 21 km em 50min26s, deixando para trás a marca de 57 minutos do ugandense Jacob Kiplimo

PEDRO PARDO / AFP Robô e seus engenheiros participaram neste domingo (19) da segunda Meia Maratona E-Town de Pequim e da Meia Maratona Humanoide



Um robô humanoide venceu uma meia-maratona para robôs em Pequim neste domingo (19), correndo mais rápido do que o recorde mundial humano em uma demonstração dos avanços tecnológicos da China.

O robô vencedor, feito pela Honor – fabricante chinesa de smartphones – completou a prova de 21 quilômetros em 50 minutos e 26 segundos, segundo publicação no WeChat da Área de Desenvolvimento Econômico-Tecnológico de Pequim, conhecida como Beijing E-Town.

O tempo foi inferior ao do recordista mundial humano, o ugandense Jacob Kiplimo, que percorreu a mesma distância em cerca de 57 minutos em março, em uma competição em Lisboa.

A performance do robô também marcou um avanço significativo em relação à edição inaugural do evento, em 2025. Naquela ocasião, o vencedor concluiu a prova em 2 horas, 40 minutos e 42 segundos.

Mas a competição, realizada paralelamente a uma prova para humanos, não foi isenta de imprevistos. Um robô caiu logo na largada, e outro esbarrou em uma barreira.

Du Xiaodi, engenheiro de testes e desenvolvimento da Honor, disse que sua equipe ficou satisfeita com o resultado. Segundo ele, o design do robô foi inspirado em atletas humanos de alto desempenho, com pernas longas de cerca de 95 centímetros e equipado com um potente sistema de refrigeração líquida, em grande parte desenvolvido internamente.

“Daqui para frente, algumas dessas tecnologias podem ser transferidas para outras áreas. Por exemplo, a confiabilidade estrutural e a tecnologia de refrigeração líquida podem ser aplicadas em cenários industriais futuros”, afirmou.

Embora ainda leve tempo para alcançar a comercialização em larga escala de robôs humanoides, os espectadores já demonstraram entusiasmo. Sun Zhigang, que esteve no público no ano passado, assistiu à corrida de domingo com o filho.

“Sinto mudanças enormes neste ano”, disse Sun. “É a primeira vez que robôs superam humanos, algo que eu nunca imaginei.”

Wang Wen, que foi ao evento com a família, afirmou que os robôs roubaram grande parte do protagonismo dos corredores humanos. “Isso pode sinalizar a chegada de uma espécie de nova era”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo