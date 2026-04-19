Atirador mata oito crianças em tiroteio em massa em Louisiana

Segundo a Departamento de Polícia, algumas das vítimas eram parentes do atirador que foi morto pelas autoridades

Reprodução/Facebook/Shreveport Police Department Crianças mortas em tiroteio em massa tinham entre 1 e 14 anos e havia três cenas diferentes do crime



Um tiroteio em massa em Shreveport, Louisiana, nos Estados Unidos, neste domingo (19), deixou ao menos oito crianças mortas. Segundo as autoridades locais, o suspeito de ser o atirador foi mais tarde morto pela polícia durante uma perseguição a um veículo. O tiroteio ocorreu pouco depois das 6h da manhã deste domingo e é considerado um distúrbio doméstico, disse Bordelon.

Segundo so sites internacionais, as crianças tinham entre 1 e 14 anos e havia três cenas diferentes do crime. De acordo com o porta voz do Departamento de Polícia de Shreveport, algumas das crianças eram parentes do suposto atirador. Bordelon disse que pelo menos 10 pessoas no total foram baleadas, mas não forneceu detalhes sobre a situação dos sobreviventes.

“Sabemos que algumas das crianças que estavam lá dentro eram descendentes dele“, disse Bordelon. “Essa é uma situação trágica, talvez a pior situação trágica que já tivemos”, disse o prefeito de Shreveport, Tom Arceneaux.

A Polícia do Estado da Louisiana está investigando o caso, disse a porta-voz Kate Stegall. Ainda não se sabe a motivação do crime.