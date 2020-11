Mercado em Pequim suspende venda de congelados após achar vestígios de coronavírus

Em junho, esse mesmo local foi temporariamente fechado depois que 335 casos foram originados em uma das barradas, cuja tábua de corte de salmão estava contaminada

EFE/EPA/ROMAN PILIPEY Nas últimas semanas, a China detectou vestígios do Sars-CoV-2 em várias embalagens de produtos refrigerados



O Xinfadi, principal mercado atacadista de Pequim, na China, suspendeu o armazenamento e a venda de produtos congelados e aquáticos após encontrar vestígios do Sars-CoV-2 em embalagens desses tipos de alimentos. Todos os itens foram retirados dos frigoríficos do mercado, que possui um milhão de metros quadrados e foi submetido a um processo de desinfecção. Em junho, o Xinfadi foi temporariamente fechado depois que o coronavírus foi encontrado em tábuas de corte de salmão de uma de suas barracas. Na ocasião, foram confirmados 335 casos de Covid-19 originados no local.

Desde então, foi estabelecido um sistema que obriga compradores e vendedores a se cadastrarem antes de entrarem no mercado e a fornecerem informações como a placa do veículo, a área do complexo onde realizarão as transações e as rotas de entrada e saída. Nas últimas semanas, a China detectou vestígios do Sars-CoV-2 em várias embalagens de produtos refrigerados – entre eles, de carnes brasileiras e camarões equatorianos, o que levou as autoridades a tornarem mais rígidas as regulamentações para a importação de congelados. O contágio através desta rota de transmissão desencadeou um pequeno surto em Qingdao em outubro.

*Com informações da EFE