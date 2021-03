Mercosul cancela encontro presencial de 30 anos em Buenos Aires

Em meio a pedido de afastamento do paraguaio Mario Abdo Benítez e tensões entre Jair Bolsonaro e o argentino Alberto Fernandéz, grupo decidiu realizar o evento virtualmente

Isac Nóbrega/PR Os mandatários da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se encontrariam no próximo dia 26



A reunião comemorativa dos 30 anos do Mercosul será realizada virtualmente, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores da Argentina neste sábado, 13. O encontro aconteceria em Buenos Aires no próximo dia 26, mas o plano foi cancelado por causa da “situação sanitária de vários países da região”. Os presidente dos quatro países que compõem o bloco econômico – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – foram convocados para a reunião. O presidente Jair Bolsonaro já havia confirmado que viajaria para a capital portenha, assim como o mandatário paraguaio Mario Abdo Benítez e o uruguaio Luis Lacalle Pou.

Enquanto o Brasil enfrenta uma situação delicada devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, no Paraguai o aumento no número de casos de Covid-19 fez com que muitas pessoas se manifestassem contra o governo de Abdo Benítez. O encontro era muito esperado pelo presidente da Argentina, Alberto Fernández, que em novembro do ano passado pediu a Jair Bolsonaro que ambos deixassem as diferenças do passado e valorizassem “todos os pontos do acordo” do Mercosul.

*Com informações da EFE