Mergulhador encontra espada de 900 anos na costa de Israel

Artefato de um metro de comprimento foi entregue para a Unidade de Prevenção de Roubo do Distrito Norte da Autoridade de Antiguidades do país

Reprodução/ Autoridade de Antiguidades de Israel Shlomi Katzin fazia um mergulho quando encontrou o artefato



Uma espada do cruzado de 900 anos atrás foi encontrada na costa do HaCarmal, em Haifa, Israel, por um mergulhador. A descoberta foi feita por Shlomi Katzin enquanto estava em uma enseada natural que servia de ancoradouro para navios na Idade do Bronze Final, há 4.000 anos. A espada de ferro estava incrustada e tem um metro de comprimento e um punho de 30 centímetros. O achado foi relatado pelo mergulhador para a Unidade de Prevenção de Roubo do Distrito Norte da Autoridade de Antiguidades do país. Nir Distelfeld, inspetor da Autoridade de Antiguidades de Israel, disse em entrevista que a descoberta é especial. “A espada de ferro foi preservada em perfeitas condições e é um achado lindo e raro. Evidentemente, pertencia a um cavaleiro cruzado. É emocionante encontrar um objeto tão pessoal, levando você 900 anos de volta no tempo para uma era diferente, com cavaleiros, armaduras e espadas”, concluiu.