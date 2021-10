Acusado de ataque com ‘arco e flecha’ na Noruega também esfaqueou vítimas

Polícia local acredita que suspeito utilizou ‘armas de esfaqueamento’ para matar as cinco vítimas

EFE/EPA/TERJE PEDERSEN NORWAY Vítimas foram atacadas em supermercado



A polícia norueguesa informou que o homem suspeito de matar cinco pessoas em um ataque de ‘arco e flecha’ na Noruega, no dia 13 de outubro, também utilizou “armas de esfaqueamento”. O inspetor Per Thomas Omholt disse que é provável que, após acertar as vítimas com flechas, Espen Andersen Braathen feriu as vítimas com uma arma não especificada. A dúvida ainda se mantém porque nem todas as testemunhas foram ouvidas pelos policiais. Andersen confessou o crime e foi acusado por cinco assassinatos, mas suas acusações podem aumentar conforme a investigação avance. Para a polícia, uma doença mental do suspeito foi a causa provável do ataque e a conversão de Andersen ao islamismo não parece ter relação. As vítimas tinham acima de 50 anos (quatro mulheres e um homem) e foram atingidas dentro do supermercado Coop Extra, no centro de Kongsberg.