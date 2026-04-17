Meta prevê rodada de demissões em massa para 20 de maio

Controladora do Facebook e do Instagram demitirá cerca de 10% de sua força de trabalho global, ou cerca de 8.000 funcionários

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Meta empregava cerca de 79.000 pessoas em 31 de dezembro passado, de acordo com seu último registro



A Meta META.O pretende realizar uma primeira onda de demissões em massa em 20 de maio. A controladora do Facebook e do Instagram demitirá cerca de 10% de sua força de trabalho global, ou cerca de 8.000 funcionários, nessa rodada inicial, disse uma das fontes. A Meta empregava cerca de 79.000 pessoas em 31 de dezembro passado, de acordo com seu último registro

A empresa está planejando mais cortes no segundo semestre, disseram as três fontes, embora os detalhes, incluindo data e tamanho, ainda não tenham sido definidos. A Reuters informou no mês passado que a empresa estava planejando demitir 20% ou mais de sua força de trabalho global. A Meta não comentou o assunto nesta sexta-feira.

A companhia está investindo centenas de bilhões de dólares em IA, enquanto busca remodelar drasticamente o funcionamento interno do grupo em torno da tecnologia, refletindo um padrão mais amplo entre as principais empresas dos EUA este ano, especialmente no setor de tecnologia.

As demissões em massa da Meta este ano serão as mais significativas da gigante da mídia social desde uma reestruturação no final de 2022 e início de 2023 que ela apelidou de “ano da eficiência”, quando eliminou cerca de 21.000 trabalhadores. Naquela época, as ações da Meta estavam em queda livre e a empresa estava lutando para corrigir as suposições de crescimento da era da Covid que, em última análise, se mostraram insustentáveis.

Desta vez, a empresa está em uma posição financeira mais confortável, mas os executivos vislumbram um futuro com menos camadas de gerenciamento e maior eficiência proporcionada pelo uso de ferramentas de IA..

Nas últimas semanas, a Meta reorganizou as equipes da divisão Reality Labs e transferiu engenheiros de toda a empresa para uma nova organização de “IA aplicada”, encarregada de acelerar o desenvolvimento de agentes de IA que podem programar software e realizar tarefas complexas de forma autônoma. Uma das fontes disse que alguns funcionários também seriam transferidos para a Meta Small Business, uma unidade criada no mês passado, como parte da reestruturação.