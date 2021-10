Meteorito de 1 kg atinge cama de mulher enquanto ela dormia no Canadá

Incidente aconteceu na cidade de Golden, British Columbia, no dia 3 de outubro; ela não foi atingida

Divulgação/ Ruth Hamilton no site Victoria News Ruth acionou a polícia ao encontrar objeto em sua cama



Uma mulher foi acordada no meio da noite por um meteorito que caiu em sua cama, na cidade de Golden, British Columbia, no Canadá. Ruth Hamilton contou ao site ‘Victoria News’ que na madrugada do dia 3 de outubro acordou com um estrondo explosivo, que quebrou seu telhado. Ela afirma ter levantado assustada e acendido a luz, quando percebeu uma pedra entre os travesseiros de sua cama, ao lado de onde estava deitada. O objeto era acinzentado, tinha o tamanho de um punho e pesava 1,3 kg. A polícia foi acionada por Hamilton e, em relato à autoridades, testemunhas disseram ter visto ‘uma luz brilhante no céu que explodiu e causou estrondos’.

O incidente assustou a mulher. “Você está dormindo, seguro, você pensa, em sua cama, e pode ser derrubado por um meteorito”, disse ela ao site. Hamilton planeja entregar a pedra para os cientistas do Departamento de Física e Astronomia da Western University, em Ontário, para que façam análises, mas afirmou querer ficar com o meteorito depois dos estudos. Não é tão raro que meteoritos cheguem à superfície da Terra. Em 1954, uma mulher chamada Ann Hodges foi atingida por um deles no Alabama, EUA, enquanto dormia. O meteorito tinha mais de 3 kg e causou um hematoma na cabeça de Hodges.