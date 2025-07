México considera ‘tratamento injusto’ o anúncio de Trump de tarifas de 30%

O presidente dos Estados Unidos anunciou neste sábado (12) que imporá taxas ao governo mexicano, que entrarão em vigor em 1º de agosto

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL O anúncio das tarifas foi comunicado ao México durante negociações realizadas nos Estados Unidos na sexta-feira (11)



O governo do México classificou, neste sábado (12), como um “tratamento injusto” a imposição de tarifas de 30% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos do país vizinho.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O anúncio das tarifas foi comunicado ao México durante negociações realizadas nos Estados Unidos na sexta-feira (11) entre as autoridades de ambos os países. “Mencionamos na mesa que se tratava de um tratamento injusto e que não concordávamos”, afirmaram os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores em um comunicado conjunto.

O presidente dos Estados Unidos anunciou neste sábado que imporá tarifas de 30% ao México e à União Europeia. As taxas entrarão em vigor em 1º de agosto, afirmou o republicano em duas cartas publicadas em sua plataforma Truth Social, aludindo ao papel do México na introdução de drogas ilegais nos Estados Unidos e ao desequilíbrio comercial com a UE, respectivamente. As cartas foram enviadas para a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e para a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório