Michael Collins, astronauta da missão Apollo 11, morre aos 90 anos

Foto divulgada pela NASA mostra Michael Collins praticando em um simulador do Kennedy Space Center em junho de 1969



O astronauta Michael Collins, que participou da missão Apollo 11 em 1969, morreu aos 90 anos nesta quarta-feira, 28. “Nós lamentamos compartilhar que nosso amado pai e avô morreu hoje após uma valente batalha contra o câncer. Ele passou seus últimos dias em paz, com a família ao seu lado. Mike sempre encarou os desafios da vida com graça e humildade, e enfrentou este seu último desafio da mesma maneira”, anunciaram os parentes em nota. O piloto, que nasceu na Itália, mas viveu a maior parte da sua vida nos Estados Unidos, ficou em órbita da Lua enquanto os seus colegas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram e pisaram na superfície do satélite natural.