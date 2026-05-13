Microsoft anuncia demissão de funcionários do Linkedin; 17, 5 mil podem ser afetados

Em nota, o CEO sugeriu que isso poderá afetar divisões como engenharia, produto ou marketing

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A direção do LinkedIn, subsidiária da Microsoft, começou a informar seus funcionários que dará início a uma reestruturação do quadro de pessoal da empresa, o que implicará na demissão de funcionários, em uma nova onda de cortes no setor de tecnologia.

“A rede social profissional deve oferecer um maior impacto aos usuários e operar de forma mais rentável”, afirma um comunicado do diretor executivo do LinkedIn, Daniel Shapero, divulgado aos funcionários e reproduzido pela agência ‘Bloomberg’.

Por enquanto, não foi divulgado o número total de demissões nem as áreas afetadas, embora na própria nota do CEO seja sugerido que isso poderá afetar divisões como engenharia, produto ou marketing.

O LinkedIn conta com 17.500 funcionários, conforme pode ser lido em seu site. A empresa voltada para o mercado de trabalho foi adquirida em 2016 pela Microsoft e, desde então, tem operado em grande parte de forma independente.

“Como parte de nosso planejamento empresarial de rotina, implementamos mudanças organizacionais para nos posicionarmos melhor para o sucesso futuro”, afirmou um porta-voz da empresa.

No mês de abril, a Microsoft ofereceu planos de aposentadoria antecipada voluntária a cerca de 7% de seus funcionários nos Estados Unidos, afetando cerca de 8.750 funcionários. Anteriormente, a gigante da tecnologia já havia anunciado, no ano passado, a demissão de 15.000 funcionários.

Este novo anúncio representa uma nova onda de demissões no setor de tecnologia, que nos últimos anos sofreu fortes cortes de pessoal em várias empresas após a IA ter começado a ganhar espaço na indústria.

*via Estadão Conteúdo