Milei oferece tropas ao Conselho da Paz para Gaza, lançado por Trump

O presidente argentino, Javier Milei, ofereceu nesta sexta-feira (20) tropas para serem enviadas à Faixa de Gaza, durante a reunião inaugural do “Conselho da Paz” criado pelo presidente americano, Donald Trump.

“Colocamos à disposição a colaboração de nossos capacetes brancos”, declarou Milei na reunião, da qual participam presidentes de dezenas de países.

“Nossa trajetória em operações de paz é um capital comprovado que colocamos a serviço da força de estabilização” no território palestino, acrescentou Milei.

O “Conselho da Paz” é uma iniciativa lançada por Trump como parte do cessar-fogo que negociou entre Israel e Hamas.

Cerca de vinte líderes, além de representantes de outros países, participaram da reunião inaugural no Instituto de Paz de Washington, na qual Trump anunciou uma contribuição inicial de 10 bilhões de dólares (R$ 52,33 bilhões).

Países árabes ofereceram tropas de paz para o território, devastado pela guerra.

A Indonésia assumirá o papel de comandante adjunto dessa força de estabilização liderada pelos Estados Unidos. O Marrocos também anunciou tropas e policiais, que por sua vez treinarão um novo corpo policial na Faixa.

Israel continua ocupando boa parte do território, onde os incidentes militares são frequentes. Mais de 600 palestinos morreram em confrontos ou ataques israelenses desde o cessar-fogo.

A Argentina já participou no passado de operações sob bandeira da ONU, como na guerra na ex-Iugoslávia nos anos 1990, ou no Haiti.

O “Conselho da Paz” se apresenta com ambições além de Gaza, reafirmou Trump.

“A paz duradoura não se constrói sobre consensos que cedem no fundamental. Constrói-se sobre a determinação de defendê-la”, disse Milei.

“Acreditamos em uma diplomacia que assume riscos para alcançar a paz, acreditamos na liderança (…) como a do presidente Trump”, acrescentou.

*Com informações da AFP