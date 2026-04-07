Militares israelenses dizem às pessoas no Irã para evitarem usar trens

Israel, juntamente com os EUA, está em guerra com o Irã desde seus ataques iniciais ao país do Oriente Médio em 28 de fevereiro

Divulgação / AFP Moradores estão numa rua ao lado de edifícios residenciais danificados perto da praça Niloufar, em Teerão, durante a campanha militar conjunta EUA-Israel no Irão, em 2 de março de 2026



Os militares israelenses disseram na terça-feira às pessoas no Irã para não usarem trens ou se aproximarem de linhas ferroviárias.

“Para o bem da sua segurança, pedimos gentilmente que, a partir deste momento até às 21h, horário do Irã, vocês se abstenham de usar e viajar de trem em todo o Irã”, postaram os militares em sua conta em persa no X.

“Sua presença em trens e perto de linhas ferroviárias põe em risco sua vida.”

Israel, juntamente com os EUA, está em guerra com o Irã desde seus ataques iniciais ao país do Oriente Médio em 28 de fevereiro.

*Reuters