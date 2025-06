Ministro iraniano nega que exista acordo de cessar-fogo com Israel: ‘Por ora, não há’

Nesta segunda-feira (23), após o ataque do Irã a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, Donald Trump anunciou um cessar-fogo completo na guerra que começou no dia 13 de junho

AFP Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta terça-feira (24, data local) que, por ora, não há um acordo de cessar-fogo com Israel, mas que Teerã interromperia os ataques se seu arqui-inimigo também o fizesse. “Por ora, NÃO há ‘acordo’ para um cessar-fogo ou o fim das operações militares”, publicou Araghchi nas redes sociais, pouco depois que o presidente americano Donald Trump anunciou o início de uma trégua à 1h da madrugada, no horário de Brasília. Araghchi acrescentou que, “se o regime israelense interromper sua agressão ilegal contra o povo iraniano o mais tardar às 4h de Teerã [21h30 da segunda-feira em Brasília], não teremos a intenção de continuar com nossa resposta”.

Nesta segunda-feira (23), após o ataque do Irã a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, Donald Trump anunciou um cessar-fogo completo na guerra que começou no dia 13 de junho. “PARABÉNS A TODOS! Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um CESSAR-FOGO completo e total”, disse o republicano, acrescentando que “oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo e, na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo e, na 24ª hora, o fim oficial da guerra da 12 dias será saudado pelo mundo”, explicou Trump. De acordo com o republicado, durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso. O presidente dos Estados Unidos parabenizou Israel e Irã por terem “resistência, coragem e inteligência para encerrar a guerra”.

*Com informações da AFP

