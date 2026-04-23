Ministro italiano diz que é ‘vergonhosa’ a ideia de substituir Irã pela ‘Azzurra’ na Copa do Mundo

Posicionamento de Giorgetti vem logo após o enviado especial de Donald Trump, Paolo Zampolli, sugerir ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que a seleção iraniana seja substituída

Divulgação / FIGC Seleção italiana agradece à torcida após vitória sobre a Estônia nas eliminatórias



O ministro da economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, disse que é “vergonhosa” a proposta do governo Donald Trump de substituir o Irã pela Itália na Copa do Mundo de 2026. “Primeiro não é possível; segundo, não é apropriado…Você se classifica em campo.

“Além disso, acredito que a Itália não precisa do apoio de Trump em uma questão como essa. Acho que podemos lidar com isso sozinho”, disse Gianni De Biasi, técnico da seleção italiana em entrevista à Reuters.

O posicionamento de Giorgetti vem logo após o enviado especial de Donald Trump, Paolo Zampolli, sugerir ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que a seleção iraniana seja substituída pela italiana na Copa do Mundo a ser disputada na América do Norte.

“Confirmo que sugeri a Trump e Infantino que a Itália substitua o Irã na Copa do Mundo. Sou italiano e seria um sonho ver a Azzurra em um torneio sediado nos EUA. Com quatro títulos, eles têm o currículo necessário para justificar a inclusão”, disse Zampolli, nascido em Milão, Zampolli.

Fifa tem autonomia para decidir quem entraria na vaga do Irã em caso de desistência. Em 2025, a entidade definiu que quem vencesse a fase de liga da MLS jogaria o novo Mundial de Clubes.

Em meio as discussões da participação ou não do Irã na Copa do Mundo, por causa do conflito no Oriente Médio, iniciado em 28 de fevereiro, Infantino já assegurou a participação iraniana. Ele acompanhou um jogo do time na última Data Fifa. O jogo contra a Costa Rica ocorreu na Turquia, justamente pelos conflitos no Oriente Médio.

“O Irã estará na Copa do Mundo. Estamos aqui para isso. Estamos satisfeitos porque é uma equipe muito, muito forte. Estou muito contente”, falou o presidente da Fifa. Pela terceira edição seguida da Copa do Mundo, a Itália não se classificou para o torneio