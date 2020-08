Prefeito de Cusco, no Peru, morre vítima de Covid-19

Ricardo Valderrama, de 75 anos, passou um mês internado no hospital por causa da doença

Municipalidad Provincial del Cusco Ricardo Valderrama morreu, aos 75 anos, neste domingo (30)



O prefeito da cidade peruana de Cusco, Ricardo Valderrama, morreu vítima da Covid-19 neste domingo (30). Segundo informações de agências internacionais, o político passou um mês internado por causa da doença em um hospital do município. Ele tinha 75 anos. “O prefeito apresentou um quadro de pneumonia por Covid-19, somado aos fatores de comorbidade por sua idade e da diabetes de que padecia, e permaneceu estável durante todo este tempo”, disse à imprensa do país o médico Víctor Manchego, gerente de Previdência Social de Cusco.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Peru é o quinto país com o maior número de registros do novo coronavírus no mundo: 639.437 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. Quase 30 mil peruanos (28,6 mil) morreram desde o início da pandemia. A OMS anunciou neste domingo que são mais de 25 milhões de casos de Covid-19 reportados em todo o mundo. Com 3.846.153 de infecções, o Brasil é o segundo país com a maior incidência do vírus, atrás somente dos Estados Unidos.