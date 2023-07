Morrem as 97 baleias-piloto que encalharam na Austrália; cerca de 50 precisaram ser sacrificadas

Aproximadamente 250 voluntários se juntaram a especialistas em vida selvagem em uma luta em vão para salvar os animais na quarta-feira, 26

WESTERN AUSTRALIA DEPARTMENT OF BIODIVERSITY, CONSERVATIONA AND ATTRACTION / AFP Cerca de 100 baleias-piloto foram encontradas encalhadas na Austrália na terça-feira, 25



As baleias-piloto que encalharam na Austrália e foram encontradas na terça-feira, 25, morreram, informaram as autoridades nesta quinta-feira, 27. O grupo de 97 baleias foi encontrado em Cheynes Beach, 400 km a sudeste de Perth. Cinquenta e uma morreram durante a noite de terça para quarta-feira. Cerca de 250 voluntários se juntaram a 100 especialistas em vida selvagem em uma luta em vão para salvar os animais na quarta-feira. “Voluntários e todos os outros tentaram conduzi-los para o fundo do mar, mas eles voltaram para a praia”, disse uma porta-voz do serviço de Parques e Meio Ambiente. “Nesse caso, os veterinários os examinaram e foi decidido que, para seu bem-estar, deveriam ser sacrificados”, acrescentou. Os cientistas não sabem explicar por que as baleias encalham sozinhas, mas alguns pesquisadores dizem que pode ser porque chegam muito perto da costa para se alimentar. O responsável pela operação de resgate, Peter Hartley, agradeceu às pessoas que tentaram salvar as baleias pelo “enorme esforço” em águas de baixa temperatura. “É provavelmente uma das decisões mais difíceis em meus 34 anos trabalhando com a vida selvagem”, disse ele a jornalistas nesta quinta-feira. O fenômeno das baleias-piloto encalhadas nas praias é comum na Austrália e na Nova Zelândia. Em outubro passado, cerca de 500 baleias-piloto morreram após ficarem encalhadas nas Ilhas Chatham, um remoto arquipélago da Nova Zelândia.

*Com informações da AFP