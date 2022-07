Mortes no Kentucky chegam a 26 e governador alerta: ‘Encontraremos mais corpos’

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, as chuvas no Estado do sudeste americano continuarão nos próximos dias

Pat McDonogh/USA Today/Reuters - 29/07/2022 Carros, casas e estradas foram destruídas pelas inundações



Andy Beshear, governador do Kentucky, informou neste domingo, 31, que já são contabilizados 26 mortos decorrentes das inundações históricas que atingem o Estado americano desde o início desta semana. As fortes chuvas que castigaram principalmente o leste do Kentucky deixaram um rastro de destruição, com estradas e casas destruídas. Em um dos casos de maior comoção, um casal perdeu quatro filhos com idades entre 1 e 8 anos. Ainda há dezenas de desaparecidos, por isso, Beshear acredita que a contagem subirá nos próximos dias: “Esse número crescerá, encontraremos mais corpos durantes semanas, muitos deles varridos por centenas de metros.”

Os temporais no Kentucky estão relacionados a uma onda de calor semelhante à que acontece na Europa. Os termômetros no sudeste dos Estados Unidos registraram temperaturas superiores a 40°C. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, as chuvas continuarão nos próximos dias. “Há danos generalizados, calculados em milhões de dólares, e muitas famílias deslocadas e mais chuva prevista para amanhã”, avisou o governador. Até agora, 388 pessoas ocupam os abrigos abertos pelo governo. Trailers foram encomendados para aumentar a capacidade de socorro às famílias afetadas.