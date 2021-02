Movimento contra o racismo ‘Black Lives Matter’ é indicado ao Prêmio Nobel da Paz

A campanha contra a violência direcionada às pessoas negras ganhou projeção mundial no ano passado, após a morte de George Floyd nas mãos de um policial branco

Anacarooo Pixabay O movimento social foi indicado por um deputado da Noruega, que ressaltou o caráter global que a campanha alcançou



O movimento social contra o racismo “Black Lives Matter” foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo deputado norueguês Petter Eide. A campanha contra a violência direcionada às pessoas negras, que surgiu em 2013 dentro da comunidade afro-americana, ganhou projeção mundial no ano passado, após a morte de George Floyd nas mãos de um policial branco. “Quando comecei a pensar para encontrar o que aconteceu de mais importante quanto à paz e conflitos, pensei no ‘Black Lives Matter’. É um movimento global muito importante que me impressionou muito”, declarou Eide neste sábado, 30, ao jornal norueguês Klassekampen. Os candidatos ao Prêmio Nobel da Paz são indicados por parlamentares, ministros, ex-laureados e professores universitários de diversos países até o dia 31 de janeiro. As escolhas costumam ser mantidas em segredo por 50 anos, a menos que seus promotores decidam revelar a sua divulgação, como o deputado norueguês fez.

Além da escolha de Petter Eide pelo Black Lives Matter, outras indicações também já vieram à público. Esse ano, concorrerão com o movimento antirracista a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias, a GAVI Alliance (iniciativa da Fundação Bill e Melinda Gates), a International Fact Cheking Network (rede para checagem de notícias), a jornalista filipina Maria Ressa, a ONG Repórteres Sem Fronteiras, a opositora bielorrussa Svetlana Tikhanovskaja, o grupo Hong Kong Free Press e a associação independente de juízes da Polônia.

*Com informações da EFE