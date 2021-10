Mulher dá à luz bebê de 6,3 kg nos Estados Unidos; criança já usa roupas de 6 a 9 meses

O recém-nascido já usa roupas para bebês de 6 a 9 meses; Cary Patonei passou pela cesariana com 38 semanas de gravidez

Reprodução/Facebook Finnley nasceu com 6,3 kg nos EUA



Uma mulher deu à luz a um bebê de 6,3 kg e quase 60 centímetros no Arizona, nos Estados Unidos. A bolsa de Cary Patonei estourou no dia 4 de outubro, quando estava com 38 semanas de gravidez. A cesárea foi no dia seguinte, quando Finnley nasceu e chocou os médicos por seu tamanho. Cary contou, nas redes sociais, que o bebê foi o maior que seu médico já viu em 27 anos de profissão. “Foi incrível. Ele é o assunto do hospital! Meu médico vai fazer uma pesquisa para ver o que podemos fazer. Realmente achamos que quebramos um recorde”, escreveu. Após dar à luz, a mãe deu entrevistas para diversos canais e jornais norte-americanos. Segundo o Daily Mail, a família teve que comprar fraldas maiores porque as do hospital não serviam na criança, que já usa roupas para bebês de 6 a 9 meses. “Finnley é definitivamente uma pequena celebridade”, afirmou Cary.