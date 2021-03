Mulher desaparecida é encontrada nua dentro de bueiro na Flórida, nos EUA

Lyndsey Kennedy, de 43 anos, foi resgatada de dentro de um bueiro na cidade de Delray Beach, na Flórida. A mulher foi encontrada na terça-feira, 23, depois que um pedestre ouviu os seus gritos de socorro e viu que ela estava dentro do buraco. Os bombeiros foram chamados para remover a grade do bueiro e utilizar uma escada para retirar Lyndsey, que estava nua e coberta de sujeira. Ela foi levada a um hospital próximo para receber atendimento médico e depois relatou a sua versão dos acontecimentos à polícia. Segundo Lyndsey, no dia 3 de março ela foi nadar em um canal perto de sua casa quando encontrou uma porta que a levou até uma rede de túneis, onde acabou se perdendo. Apenas 20 dias depois ela teria visto uma luz vindo da entrada do bueiro e começado a pedir socorro às pessoas que passavam ali perto. Parte da história é corroborada pelo namorado de Lyndsey, que reportou o seu desaparecimento à polícia exatamente no dia 3 de março. Já a mãe da mulher encontrada dentro do bueiro afirmou que sua filha possui um histórico de doenças mentais e é usuária frequente de entorpecentes ilegais. Ela acrescentou, ainda, que Lyndsey costuma fazer “coisas estranhas” e tomar “decisões ruins”.

DBFR rescued a woman trapped in a storm drain Tuesday morning, removing a grate and using a ladder and harness to raise her to ground level before transporting her to a local hospital. A passerby called 911 just before 9 a.m. @DelrayBeachPD is investigating. pic.twitter.com/EFFBlj4h1U

