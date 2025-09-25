Mulher é condenada a mais de quatro anos de prisão por tentar vender casa de Elvis Presley

Lisa Jeanine Findley pretendia utilizar uma empresa de fachada e falsificar documentos para colocar à venda, por milhões de dólares, a residência do cantor norte-americano transformada em museu

SETH HERALD / AFP Mansão Graceland, propriedade de Elvis Presley, em Memphis, no Tennessee



Uma mulher do Missouri, nos Estados Unidos, que tentou usar uma empresa de fachada e falsificar documentos para vender por milhões de dólares a casa transformada em museu Graceland, de Elvis Presley, foi condenada na terça-feira (23) a mais de quatro anos em uma prisão federal. O juiz distrital John T. Fowlkes Jr. questionou a probabilidade de sucesso do plano ao condenar Lisa Jeanine Findley, em um tribunal federal em Memphis, a quatro anos e nove meses de prisão, além de mais três anos de liberdade condicional. Findley, 54 anos, não quis se manifestar durante a audiência.

Findley se declarou culpada em fevereiro de uma acusação de fraude postal relacionada ao esquema. Ela também havia sido indiciada por roubo de identidade qualificado, mas a acusação foi retirada como parte de um acordo judicial. Findley, de Kimberling City, alegou falsamente que a filha de Elvis Presley, antes de morrer em 2023, havia tomado um empréstimo de US$ 3,8 milhões de um credor privado falso e havia dado Graceland como garantia, disseram os promotores quando Findley foi indiciada em agosto de 2024. Ela então ameaçou vender Graceland ao maior lance se a família de Presley não pagasse um acordo de US$ 2,85 milhões, de acordo com as autoridades.

Graceland serviu como residência de Elvis Presley em Memphis antes de sua morte em agosto de 1977, aos 42 anos. Foi inaugurado como museu e atração turística em 1982 e atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos. Um grande complexo de entretenimento com a temática de Presley, do outro lado da rua do museu, pertence à Elvis Presley Enterprises.

Uma pessoa, três identidades

Findley se passou por três pessoas diferentes supostamente envolvidas com o credor falso, falsificou documentos de empréstimo e publicou um aviso fraudulento de execução hipotecária em um jornal de Memphis anunciando o leilão de Graceland em maio de 2024, disseram os promotores. Um juiz suspendeu a venda depois que a neta de Presley entrou com uma ação judicial. Especialistas ficaram perplexos com a tentativa de vender um dos imóveis mais famosos do país usando nomes, e-mails e documentos que rapidamente se tornaram suspeitos de serem falsos.

O edital para a venda da propriedade de 5 hectares afirmava que o fundo Promenade Trust, que controla o museu de Graceland, devia US$ 3,8 milhões após não pagar um empréstimo de 2018. A atriz Riley Keough, neta de Presley, herdou o fundo e a propriedade da casa após a morte de sua mãe, Lisa Marie Presley, em janeiro de 2023. Keough entrou com uma ação judicial alegando fraude e um juiz suspendeu o leilão proposto com uma liminar.

A Naussany Investments and Private Lending – a falsa instituição financeira que as autoridades afirmam ter sido criada por Findley – afirmou que Lisa Marie Presley usou Graceland como garantia para o empréstimo, de acordo com o aviso de venda de execução hipotecária.

O processo de Keough alega que a Naussany apresentou documentos fraudulentos referentes ao empréstimo em setembro de 2023 e que Lisa Marie Presley nunca tomou dinheiro emprestado da instituição.

Kimberly Philbrick, a tabeliã cujo nome consta nos documentos da Naussany, indicou que nunca conheceu Lisa Marie Presley nem autenticara nenhum documento em seu nome, de acordo com o processo movido pelo espólio. O juiz afirmou que a declaração juramentada da tabeliã questionava a autenticidade da assinatura.

Um comunicado enviado por e-mail à Associated Press após o juiz suspender a venda diz que a Naussany não prosseguiria com a venda porque um documento-chave do caso e o empréstimo foram registrados e obtidos em um estado diferente, o que significa que “ações legais teriam que ser movidas em vários Estados”. A declaração, enviada de um endereço de e-mail da Naussany listado nos autos do processo, não especificou qual seria o outro Estado.

Após o fracasso do esquema, Findley, que tem antecedentes criminais que incluem tentativas de emitir cheques sem fundo, tentou fazer parecer que o responsável era um ladrão de identidade nigeriano, disseram os promotores.

Um e-mail enviado à AP em 25 de maio de 2024, do mesmo e-mail da declaração anterior, dizia em espanhol que a tentativa de venda da hipoteca foi feita por uma rede de fraude nigeriana que tem como alvo idosos e falecidos nos EUA e que usa a internet para roubar dinheiro.

Ao defender uma sentença de três anos, o advogado de defesa Tyrone Paylor observou que o espólio de Presley não sofreu nenhuma perda financeira e rebateu a posição da promotoria de que o esquema foi executado de forma sofisticada. Paylor acrescentou que o plano era uma “ideia inventada” sem possibilidade real de sucesso.

Fowlkes, o juiz, disse que teria sido uma “farsa da justiça” se a venda tivesse sido concluída. Fowlkes também questionou como Findley achava que a venda poderia ser realizada. “Este foi um esquema altamente sofisticado de fraude”, disse ele.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert