Mulher passa por procedimento médico após aplicar cola em spray no cabelo

Uma mulher de Louisiana, nos Estados Unidos, teve que passar por um procedimento médico depois de aplicar cola em spray no seu próprio cabelo. A história de Tessica Brown viralizou na internet depois que ela postou um vídeo no Instagram contando o que aconteceu: quando o seu spray fixador de cabelo acabou, ela decidiu substituí-lo pela cola em spray esperando que o produto pudesse ser removido durante a lavagem. No entanto, o cabelo dela ficou permanentemente grudado no mesmo lugar. Segundo o site da cola em spray, que geralmente é utilizada para fixar ladrilhos de banheiro, pisos de madeira e decks, a substância é completamente a prova d’água e pode ser removida apenas com acetona e álcool isopropílico. Sentindo fortes dores de cabeça, Tessica teve que cortar o comprimento do seu cabelo e desde então tentou resolver o problema em casa e no pronto-socorro, mas todas as técnicas faziam apenas com que ela sentisse o seu couro cabeludo queimar intensamente.

A solução veio através do cirurgião Michael Obeng, que se ofereceu para fazer de graça um procedimento que custaria US$ 12.500. Tessica viajou então, para Beverly Hills, onde o especialista já vinha testando em um couro cabelo artificial uma mistura de removedor de cola de grau médico, aloe vera, azeite e acetona. Segundo o site de notícias norte-americano TMZ, a fórmula do solvente criado pelo cirurgião bastou para quebrar o poliuretano que compõe a cola que estava grudada na cabeça da mulher. O processo demorou um total de quatro horas, em que Tessica permaneceu levemente anestesiada por conta da dor. Agora, ela voltou a ser capaz de correr os dedos entre os fios e espera que seu cabelo cresça novamente o quanto antes.