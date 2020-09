Mundo chega a 27 milhões de casos de Covid-19 e se aproxima de 900 mil mortes

A América continua sendo a região mais afetada, com 14,1 milhões de casos e 494 mil óbitos registrados

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT O México é um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19



O planeta chegou nesta terça-feira a 891.031 mortes diretamente ligadas à Covid-19, enquanto totaliza mais de 27,2 milhões de casos da doença, de acordo com os dados repassados pelos países à Organização Mundial da Saúde (OMS). A marca de 900 mil óbitos será superada até o fim do dia, já que nas últimas 24 horas a OMS registrou mais de 9 mil mortes por Covid-19 que ainda não foram incluídas no cálculo final. A América continua sendo a região mais afetada, com 14,1 milhões de casos e 494 mil mortes, enquanto o Sul da Ásia é a segunda com mais contágios (4,86 milhões, a maioria na Índia), mas a Europa ocupa o segundo lugar em número de óbitos, com 223 mil.

A curva mundial de casos diários parece estabilizada em menos de 300 mil desde o fim de julho, apesar do gráfico ascendente de Europa e Sul da Ásia. Os contágios caem na África e na Ásia-Pacífico, e estão relativamente estáveis na América e no Oriente Médio.

Por países, os Estados Unidos continuam tendo o maior número de casos (6,2 milhões) e mortes (188 mil), seguidos pela Índia, com 4,2 milhões de contágios e 80 mil infecções diárias, o maior ritmo do mundo atualmente.

*Com informações da Agência EFE