Mundo ultrapassa 700 mil mortes pela Covid-19; casos superam 18,5 milhões

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, são 701.278 óbitos pela doença e mais de 18,5 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo Estados Unidos aparecendo na liderança do ranking dos afetados, com mais de 4,77 milhões de ocorrências



O número de mortos em decorrência da Covid-19 no mundo ultrapassou a marca de 700 mil. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, são 701.278 óbitos pela doença e mais de 18,5 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus. Os EUA seguem como o país com a maior quantidade de falecimentos desde o início da pandemia, com 156.839. Logo atrás, aparecem o Brasil, com 95.819; e México, com 48.869. Em quarto, está o Reino Unido, europeu com mais óbitos, 46.295 registros de óbitos.

A Índia está em quinto lugar, com 39 mil; seguido por Itália, com 35 mil, e Espanha, com 28 mil, ainda de acordo com as informações recolhidas pela universidade americana. De acordo com informações da instituição, até esta quarta-feira, 05, foram confirmados 18.566.769 de casos de infecção pelo novo coronavírus, com os Estados Unidos aparecendo na liderança do ranking dos afetados, com mais de 4,77 milhões de ocorrências. Na sequência, aparecem o Brasil, com 2,8 milhões; a Índia, com 1,9 milhão; a Rússia, com quase 900 mil. Logo depois, na ordem, estão África do Sul, México, Peru, Chile, Colômbia e Irã.

*Com informações da EFE