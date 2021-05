Myanmar: Ex-miss pega em armas contra junta militar que está há 100 dias no poder

Htar Htet Htet, que já representou o Myanmar em concursos de beleza, se juntou aos rebeldes que estão lutando contra a junta militar que tomou o poder do país em 1º de fevereiro. Oito anos depois de desfilar em trajes de banhos durante o Miss Grand International na Tailândia, a jovem está aprendendo a usar armas em meio à selva nas regiões fronteiriças do Myanmar. A atriz e instrutora de ginástica, de 32 anos, postou fotos de si mesma com um uniforme de combate e um rifle à tiracolo. “Chegou a hora de contra-atacar. Quer você tenha uma arma, caneta, teclado ou doe dinheiro para o movimento pró-democracia, todos devem fazer sua parte para que a revolução tenha sucesso”, escreveu em uma página no Facebook. “Vou lutar o máximo que eu puder. Estou pronta e preparada para desistir de tudo. Estou até pronta para pagar com a minha vida”, acrescentou a ex-modelo. Htar Htet Htet já vinha se tornando ativa na campanha de desobediência civil na internet, denunciando abusos militares e assassinatos de civis.

The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. (Che Guevara)

We must Win 💪💪💪 pic.twitter.com/iHEDhF314p

