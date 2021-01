Na Turquia, homem joga água fervente em esposa após ser acordado para tomar café

Mulher teve ferimentos graves nas costas, foi socorrida pelos vizinhos e levada ao hospital

Reprodução/ Daily Star Ali ay e Rukiye Ay



Durante um acesso de raiva, um homem jogou água fervente na esposa por tê-lo acordado para tomar café da manhã. O caso aconteceu no dia 09 de janeiro. Ela teve ferimentos graves nas costas. Ali Ay, de 28 anos, foi preso por autoridades na Turquia por atentar contra a vida da esposa, Rukiye Ay, de 23 anos. Segundo o ‘Daily Star’, Rukiye quis fazer uma surpresa para o marido, levando café da manhã na cama, mas ele se irritou por ter sido acordado. “Comecei a tomar o café da manhã com minha filha e ele veio, ainda de mau humor, e me disse que iria se divorciar de mim e obter a custódia de nossa filha, não importava o que eu fizesse”, disse a jovem ao jornal britânico.

Contrariado, Ali derramou água fervente no pescoço da esposa. “Ele ia jogar na minha cara, mas me afastei. Vi a camiseta grudar na minha pele. Ele então jogou o resto da água fervente em mim e parte dela caiu nos pés do meu filho e o resto me atingiu no quadril”, completou. Rukiey então tentou correr para pedir ajuda ao vizinho, mas desmaiou de dor. Ali ainda tentou arrastá-la para o banheiro, mas ela conseguiu acordar e fugir com a filha. Mesmo com o grau de violência, o homem foi libertado sob fiança, porém a população local se revoltou e ele foi novamente preso, sem opção de fiança.