‘Não existe vínculo comprovado de que paracetamol ou vacinas provoquem autismo’, informa OMS 

Após Trump sugerir relação, a Organização Mundial da Saúde afirmou que as declarações carecem de base científica, uma vez que as ‘evidências continuam sendo inconsistentes’

Unsplash/Caleb Woods O autismo é um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta a capacidade de relacionamento com pessoas e o ambiente



Não existe um vínculo comprovado de que o paracetamol ou as vacinas provoquem autismo, afirmou nesta terça-feira (23) a Organização Mundial da Saúde (OMS), após os comentários do presidente americano, Donald Trump, afirmando o contrário.

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, disse à imprensa que, embora alguns estudos observacionais tenham sugerido uma possível associação entre o autismo e o acetaminofeno ou paracetamol, outros “não demonstraram tal relação”. “As evidências continuam sendo inconsistentes”, acrescentou. E quanto às vacinas, ele afirmou que não há dúvida: “As vacinas não causam autismo”.

*Com informações da AFP