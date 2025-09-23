Jovem Pan > Notícias > Mundo > ‘Não existe vínculo comprovado de que paracetamol ou vacinas provoquem autismo’, informa OMS 

‘Não existe vínculo comprovado de que paracetamol ou vacinas provoquem autismo’, informa OMS 

Após Trump sugerir relação, a Organização Mundial da Saúde afirmou que as declarações carecem de base científica, uma vez que as ‘evidências continuam sendo inconsistentes’

  • Por Jovem Pan
  • 23/09/2025 10h08
  • BlueSky
Unsplash/Caleb Woods Criança brincando com blocos coloridos em cima de um sofá marrom. Só aparece metade do rosto e uma camiseta pólo branca com listras verdes e vermelhas O autismo é um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta a capacidade de relacionamento com pessoas e o ambiente

Não existe um vínculo comprovado de que o paracetamol ou as vacinas provoquem autismo, afirmou nesta terça-feira (23) a Organização Mundial da Saúde (OMS), após os comentários do presidente americano, Donald Trump, afirmando o contrário.

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, disse à imprensa que, embora alguns estudos observacionais tenham sugerido uma possível associação entre o autismo e o acetaminofeno ou paracetamol, outros “não demonstraram tal relação”. “As evidências continuam sendo inconsistentes”, acrescentou. E quanto às vacinas, ele afirmou que não há dúvida: “As vacinas não causam autismo”.

*Com informações da AFP

Leia também

Em fala polêmica, Trump diz que paracetamol deve ser evitado por gestantes e crianças por risco de autismo

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >