Nasa divulga primeiras fotos dos astronautas após retorno à Terra; veja

O quarteto de astronautas, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover e Jeremy Hansen, partiu da Flórida em 1º de abril e viajou mais longe no espaço do que qualquer outro ser humano

Foto por BILL INGALLS / NASA / AFP O quarteto de astronautas fizeram história em sobrevoo lunar.



A NASA divulgou as primeiras fotos dos astronautas da missão Artemis II após o retorno à Terra.

A tripulação pousou nesta sexta-feira (10) no mar da costa da Califórnia, concluindo com sucesso o voo de teste ao redor da Lua, o primeiro desde o fim do programa Programa Apollo, na década de 1970.

Após um breve apagão de comunicações durante a reentrada, o comandante Reid Wiseman restabeleceu contato com o centro de controle em Houston e confirmou que todos estavam bem.

Os americanos Christina Koch e Victor Glover, junto com Wiseman e o canadense Jeremy Hansen, partiram da Flórida em 1º de abril e viajaram mais longe no espaço do que qualquer outro ser humano, retornando com centenas de gigabytes de dados da missão.

A cápsula foi resgatada pela Marinha dos Estados Unidos, seguindo protocolos históricos utilizados desde as primeiras missões lunares.

Veja as imagens do retorno da missão Artemis II

*Com informações da AFP