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Nasa divulga primeiras fotos dos astronautas após retorno à Terra; veja

O quarteto de astronautas, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover e Jeremy Hansen, partiu da Flórida em 1º de abril e viajou mais longe no espaço do que qualquer outro ser humano

  • Por Jovem Pan
  • 11/04/2026 13h07 - Atualizado em 11/04/2026 13h10
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Foto por BILL INGALLS / NASA / AFP Esta foto divulgada pela NASA mostra (da esquerda para a direita) os astronautas da NASA Reid Wiseman, comandante, Christina Koch, especialista de missão, o astronauta da Agência Espacial Canadense (CSA) Jeremy Hansen, especialista de missão, e o astronauta da NASA Victor Glover, piloto da Artemis II, posando para uma foto em grupo após observarem a espaçonave Orion no dique de carga do porta-aviões USS John P. Murtha, em 11 de abril de 2026, no Oceano Pacífico, próximo à costa da Califórnia. O quarteto amerissou em 10 de abril, às 17h07 PDT (20h07 EDT). Crédito da foto: (NASA/Bill Ingalls) (Foto de Bill INGALLS / NASA / AFP) / USO EDITORIAL RESTRITO - CRÉDITO OBRIGATÓRIO "AFP PHOTO / NASA / BILL INGALLS" - DIVULGAÇÃO - PROIBIDO O USO PARA FINS DE MARKETING OU CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS - DISTRIBUÍDO COMO UM SERVIÇO AOS CLIENTES O quarteto de astronautas fizeram história em sobrevoo lunar.

A NASA divulgou as primeiras fotos dos astronautas da missão Artemis II após o retorno à Terra.

A tripulação pousou nesta sexta-feira (10) no mar da costa da Califórnia, concluindo com sucesso o voo de teste ao redor da Lua, o primeiro desde o fim do programa Programa Apollo, na década de 1970.

Após um breve apagão de comunicações durante a reentrada, o comandante Reid Wiseman restabeleceu contato com o centro de controle em Houston e confirmou que todos estavam bem. 

Os americanos Christina Koch e Victor Glover, junto com Wiseman e o canadense Jeremy Hansen, partiram da Flórida em 1º de abril e viajaram mais longe no espaço do que qualquer outro ser humano, retornando com centenas de gigabytes de dados da missão.

A cápsula foi resgatada pela Marinha dos Estados Unidos, seguindo protocolos históricos utilizados desde as primeiras missões lunares.

Veja as imagens do retorno da missão Artemis II

*Com informações da AFP

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