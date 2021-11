Missão da Nasa vai testar sistema de defesa contra asteroides que podem vir em direção à Terra

Missão, que deve durar dez meses, tem como intuito analisar trajetória de corpo espacial quando ele for atingido pela estrutura desenvolvida pela agência

DART/Nasa/Reprodução Espaçonave deve ser lançada contra asteróide em estudo da Nasa



A Agência Espacial Norte-americana (Nasa) deve iniciar nesta quarta-feira, 24, a primeira missão da história para testar técnicas preventivas contra possíveis asteroides que entrem em rota de colisão com a Terra. Batizada de Missão de Teste de Redirecionamento de Asteroide Binário (Dart, em inglês), a espaçonave com o tamanho de um carro de golfe vai ser ejetada de uma base da Força Aérea na Califórnia e passará 10 meses viajando em direção ao asteroide Didymos, que é orbitado por outro de menor tamanho chamado Dimorphos, que não causa qualquer perigo à Terra, mas deve ser atingido pela espaçonave. “É como se um carrinho de golfe colidisse contra a Grande Pirâmide”, explicou em entrevista ao jornal NPR a coordenadora da missão, Nancy Chabot.

Os cientistas devem, então, analisar o quanto a potência do “carrinho de golfe”. que viajará com velocidade de 24 mil km/h, vai afetar na trajetória do corpo espacial. A Nasa encara a missão como “preventiva”, já que tem um forte sistema de monitoramento de asteroides no Espaço e identificou quase todos os que poderiam cair na Terra. A maioria deles, porém, é considerada pequena para causar danos significativos. “Devemos desviar um asteroide na hora em que ele estiver o mais longe da Terra possível. A estratégia é encontrar esses objetos não apenas anos antes, mas décadas antes deles causarem qualquer impacto no planeta”, afirmou o diretor de defesa planetária da Nasa, Lindley Johnson. Ele lembrou que os estudos atuais da Nasa não têm como intuito destruir os objetos espaciais, como mostram os filmes de ficção, e sim mudar a trajetória deles caso seja necessário.