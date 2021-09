Nasa registra passagem de asteroide mais próximo à Terra no ano

Identificado como 2021 RS2, fragmento de cometa foi descoberto poucas horas antes de passar a uma distância de 15 mil quilômetros do planeta

Tony Dunn/Twitter/Reprodução de gif Simulação mostra distância de asteroide que passou próximo à Terra



A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) registrou na última quarta-feira, 8, o asteroide a passar mais próximo à Terra em todo o ano de 2021. Chamado de 2021 RS2, o fragmento de cometa foi considerado como “pequeno” pelos especialistas e foi descoberto quando estava na região do Arizona, nos Estados Unidos, ainda no dia 7. O ponto mais próximo dele em relação à Terra, porém, foi registrado quando o asteroide estava sobre o Japão a uma distância de 15,3 mil quilômetros e a uma velocidade de 63 mil km/h do planeta. De acordo com especialistas, a distância do fragmento de cometa foi um pouco maior do que o diâmetro da Terra e se estivesse um pouco mais perto, o asteroide poderia ter se desintegrado na atmosfera sem apresentar qualquer ameaça. Até o momento, o asteroide mais próximo a passar da Terra em 2021 tinha sido o CZ3, registrado em 9 de fevereiro de 2021. Veja, abaixo, simulação da passagem do 2021 RS2.