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Nasa revela imagem inédita da Lua registrada por astronautas da Artemis II

Tripulação da missão Artemis 2 registra a cratera Orientale e está a caminho de estabelecer novo recorde de distância da Terra

  • Por Jovem Pan
  • 05/04/2026 08h03
  • BlueSky
Divulgação / Nasa Nasa revela imagens inéditas da Lua registradas por astronautas da Artemis II Nasa revela imagens inéditas da Lua registradas por astronautas da Artemis II

A Nasa divulgou, neste domingo (5), registros históricos feitos pelos astronautas da missão Artemis II, que observaram a superfície lunar sob perspectivas nunca antes alcançadas por olhos humanos. A espaçonave Orion já percorreu dois terços do caminho, posicionando-se a cerca de 321 mil quilômetros da Terra e a 132 mil quilômetros de seu destino.

Entre as imagens capturadas pela tripulação, destaca-se a cratera Orientale. Embora já mapeada por sondas robóticas, esta é a primeira vez que a imensa formação — comparada ao “Grand Canyon” da Lua — é vista diretamente por uma equipe tripulada.

 

Recordes e influência lunar

A missão está prestes a atingir um marco crucial: a entrada na “esfera de influência lunar”, momento em que a gravidade do satélite passa a ser a força predominante sobre a cápsula. Se a trajetória for mantida, os astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover e Jeremy Hansen baterão o recorde de maior distância da Terra já atingida por seres humanos.

Diferente das missões Apollo, que orbitavam a apenas 110 quilômetros da superfície, a Artemis 2 passará a 6.400 quilômetros de altitude. Essa distância estratégica permite uma visão completa da curvatura lunar, incluindo o lado oculto e as regiões polares, descritos pela astronauta Christina Koch como “absolutamente espetaculares”.

Vida a bordo e tecnologia

Apesar do rigor técnico da missão, a rotina dos astronautas mistura ciência e momentos de descontração:

Novas ferramentas: Pela primeira vez, a agência autorizou o uso de smartphones para registros fotográficos no espaço, facilitando a captura de detalhes da superfície e da Terra;

Moral da equipe: O comandante Reid Wiseman relatou que o ânimo segue elevado. A tripulação iniciou o dia ao som de música pop e teve a oportunidade de conversar com familiares por vídeo;

O futuro na Lua

A Artemis 2 é o pilar de uma estratégia de longo prazo que visa não apenas o retorno, mas a permanência humana. O objetivo final é estabelecer uma base fixa na superfície lunar, servindo de plataforma para futuras explorações do sistema solar e transformando o antigo sonho de voar pelo espaço em uma presença constante da humanidade fora da Terra.

*Com informações da AFP

  • BlueSky

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