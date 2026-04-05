Nasa revela imagem inédita da Lua registrada por astronautas da Artemis II

Tripulação da missão Artemis 2 registra a cratera Orientale e está a caminho de estabelecer novo recorde de distância da Terra

Divulgação / Nasa Nasa revela imagens inéditas da Lua registradas por astronautas da Artemis II



A Nasa divulgou, neste domingo (5), registros históricos feitos pelos astronautas da missão Artemis II, que observaram a superfície lunar sob perspectivas nunca antes alcançadas por olhos humanos. A espaçonave Orion já percorreu dois terços do caminho, posicionando-se a cerca de 321 mil quilômetros da Terra e a 132 mil quilômetros de seu destino.

Entre as imagens capturadas pela tripulação, destaca-se a cratera Orientale. Embora já mapeada por sondas robóticas, esta é a primeira vez que a imensa formação — comparada ao “Grand Canyon” da Lua — é vista diretamente por uma equipe tripulada.

History in the making In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

Recordes e influência lunar

A missão está prestes a atingir um marco crucial: a entrada na “esfera de influência lunar”, momento em que a gravidade do satélite passa a ser a força predominante sobre a cápsula. Se a trajetória for mantida, os astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover e Jeremy Hansen baterão o recorde de maior distância da Terra já atingida por seres humanos.

Diferente das missões Apollo, que orbitavam a apenas 110 quilômetros da superfície, a Artemis 2 passará a 6.400 quilômetros de altitude. Essa distância estratégica permite uma visão completa da curvatura lunar, incluindo o lado oculto e as regiões polares, descritos pela astronauta Christina Koch como “absolutamente espetaculares”.

Vida a bordo e tecnologia

Apesar do rigor técnico da missão, a rotina dos astronautas mistura ciência e momentos de descontração:

Novas ferramentas: Pela primeira vez, a agência autorizou o uso de smartphones para registros fotográficos no espaço, facilitando a captura de detalhes da superfície e da Terra;

Moral da equipe: O comandante Reid Wiseman relatou que o ânimo segue elevado. A tripulação iniciou o dia ao som de música pop e teve a oportunidade de conversar com familiares por vídeo;

O futuro na Lua

A Artemis 2 é o pilar de uma estratégia de longo prazo que visa não apenas o retorno, mas a permanência humana. O objetivo final é estabelecer uma base fixa na superfície lunar, servindo de plataforma para futuras explorações do sistema solar e transformando o antigo sonho de voar pelo espaço em uma presença constante da humanidade fora da Terra.

*Com informações da AFP