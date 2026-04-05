Navios próximos à Itália resgatam 32 migrantes; 71 seguem perdidos no mar

Informação foi dada por instituições de caridade de resgate; um barco tentava atravessar da Líbia para a Europa no fim de semana da Páscoa

AFP PHOTO / FABIAN MELBER / SEA-WATCH As vítimas foram transferidas para um barco de patrulha da Guarda Costeira italiana



Duas embarcações mercantes próximas à costa italiana recuperaram os corpos de dois migrantes e resgataram 32 sobreviventes de um barco que tentava atravessar da Líbia para a Europa no fim de semana da Páscoa, informaram instituições de caridade de resgate, segundo os sobreviventes, que disseram que outros 71 haviam se perdido no mar.

As vítimas foram transferidas para um barco de patrulha da Guarda Costeira italiana e levadas para a ilha italiana de Lampedusa, disseram os grupos Mediterranea Saving Humans e Sea-Watch.

O Ministério do Interior da Itália disse que não tinha comentários sobre o relatório. A Guarda Costeira italiana não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Domingo é Páscoa, um feriado importante na Itália.

Os sobreviventes disseram que o navio originalmente transportava 105 passageiros, sendo que 71 se perderam no mar, segundo as instituições de caridade de resgate.

O vídeo divulgado pela Sea-Watch mostrou cerca de uma dúzia de pessoas agarradas a um barco laranja virado, enquanto ele era abordado pelo navio mercante.

*Reuters