Jovem Pan > Notícias > Mundo > Netanyahu diz que guerra em Gaza pode terminar ‘imediatamente’ se Hamas aceitar proposta de trégua de Trump

Netanyahu diz que guerra em Gaza pode terminar ‘imediatamente’ se Hamas aceitar proposta de trégua de Trump

Primeiro-ministro israelense afirma que o país aceitou os princípios, ‘começando com a libertação imediata de todos os nossos reféns’

  • Por Jovem Pan
  • 09/09/2025 14h43
EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL benjamin netanyahu 'Se a proposta do presidente Trump for aceita, a guerra pode terminar imediatamente'

A guerra em Gaza pode terminar “imediatamente” se o grupo terrorista Hamas aceitar a proposta de trégua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta terça-feira (9).

“Israel aceitou os princípios, a proposta apresentada pelo presidente Trump para colocar fim à guerra, começando com a libertação imediata de todos os nossos reféns”, declarou Netanyahu em um ato celebrado na embaixada americana em Jerusalém. “Se a proposta do presidente Trump for aceita, a guerra pode terminar imediatamente”, acrescentou.

*Em atualização

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório 

