Nevasca no Japão causa engavetamento de 140 veículos; acidente envolveu 200 pessoas

Reprodução Twitter E_Nexco_Tohoku A redução do limite de velocidade não foi suficiente para prevenir o engavetamento na rodovia Tohoku



Uma forte nevasca que atingiu o norte e o nordeste do Japão causou o engavetamento de 140 veículos nesta terça-feira, 19. O acidente ocorreu na rodovia Tohoku, próxima à cidade de Osaki, por volta das 12h do horário local. Mesmo com o limite de velocidade reduzido a 50km/h devido às condições meteorológicas, a neve e a visibilidade ruim da estrada provocaram um choque múltiplo envolvendo cerca de 200 motoristas e passageiros. Dentre eles, um homem de aproximadamente 60 anos de idade faleceu e outras dez pessoas foram hospitalizadas – duas delas, em estado grave.

As equipes de resgate continuam trabalhando para deslocar os carros e caminhões da via enquanto as autoridades de Osaki distribuem água, comida e cobertores para os motoristas e passageiros dos veículos que ficaram presos na colisão. A Agência Meteorológica do Japão informou que nas próximas horas ainda poderá haver acúmulo de neve, gelo nas estradas e até avalanches nas regiões de Hokkaido, Tohoku e Hokuriku. Imagens compartilhadas no Twitter mostram a situação no local do acidente: