Nigéria confirma libertação de quase 300 estudantes sequestradas

As alunas de uma escola pública de Zamfara tinham sido capturadas no dia 26 de fevereiro por um grupo de homens armados

A Nigéria confirmou que as 279 alunas que foram sequestradas de uma escola pública para meninas em Zamfara foram libertadas nesta terça-feira, 2. “Esta notícia nos traz uma alegria avassaladora. Estou feliz que sua provação tenha chegado a um final feliz sem nenhum incidente”, afirmou o presidente Muhammadu Buhari através do Twitter. O governador da região, Bello Muhammad Matawalle, também comemorou a notícia. “Tenho o prazer de anunciar a libertação das estudantes sequestradas da Escola Secundária de Ciências do governo da cidade de Jangebe, após a escalada de vários obstáculos colocados em nossos esforços”, escreveu na mesma rede social.

As estudantes, que as autoridades estimaram inicialmente em 317, foram capturadas no dia 26 de fevereiro depois que um grupo composto por centenas de homens armados invadiu o centro educacional. O sequestro em Zamfara, que as autoridades atribuíram a “bandidos” ativos no noroeste do país, ocorreu apenas nove dias após o sequestro por homens armados de 38 alunos e professores da Escola de Ciências do Governo de Kagara, no estado ocidental do Níger, que também era vigiado por seguranças.

*Com informações da EFE