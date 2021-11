Noivo de Gabby Petito foi ‘comido por crocodilos’ depois de atirar contra si mesmo

Restos de Brian Laundrie foram encontrados em um parque e confirmados que eram dele após perícia da arcada dentária; o rapaz estava desaparecido e era o principal suspeito do assassinato da noiva

Reprodução / Instagram / @GabsPetito Gabby Petito e o noivo Brian Laundrie



O noivo da influenciadora americana Gabby Petito, 22, assassinada em setembro deste ano, Brian Laundrie, 23, teve seu corpo comido por crocodilos e porcos selvagens após cometer suicídio. Os restos do corpo dele foram encontrados no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Flórida, em 20 de outubro, um mês após o corpo da parceira ser achado. A perícia indicou que ele cometeu suicídio com um tiro contra si mesmo, mas, segundo o portal Mirror, em seguida, ele teria sido parcialmente comido por animais selvagens.

Laundrie havia retornado em 1º de setembro de uma viagem que fez com Gabby Petito, porém ela ficou desaparecida, até ser encontrada no dia 19 de setembro com registros de estrangulamento em uma área remota de Wyoming. Uma autópsia confirmou que ela havia sido estrangulada e Laundrie se tornou o principal suspeito do crime. A polícia americana iniciou uma caçada a Laundrie e o rapaz ficou desaparecido até ter seu corpo encontrado no mês seguinte. Uma mochila e um bloco de notas foram encontradas próximos aos restos de Laundrie. E um exame de registros dentários comprovou que o corpo era dele. O advogado da família Laundrie, Steve Bertolino, disse em um comunicado ao E! Notícias: “Chris e Roberta Laundrie [pais do rapaz] foram informados de que a causa da morte foi um ferimento à bala na cabeça e a forma de morte foi o suicídio. Eles ainda estão de luto pela perda do filho e têm esperança de que essas descobertas tragam um desfecho para ambas as famílias”.

Relembre o caso

Gabby Petito e Brian Laundrie eram noivos e viajavam de van desde o início de julho pelos Estados Unidos. Toda a viagem foi documentada nas redes sociais pela influenciadora. A última foto dela foi publicada no dia 25 de agosto, último dia em que também falou com a mãe por telefone. O casal foi visto brigando e um vídeo que mostra Petito em lágrimas, descrevendo uma briga que teve com Laundrie, passou a circular nas redes sociais. Ele voltou sozinho da viagem no início de setembro para sua casa e chegou a usar um cartão de crédito da noiva, como se fosse ela. Um juiz federal em Wyoming chegou a acusá-lo de uso fraudulento de cartão.