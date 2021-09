Dois alunos são baleados em escolas de Los Angeles, nos Estados Unidos

Episódios aconteceram nesta quinta-feira, 2; ao todo, são quatro incidentes da mesma natureza registrados em uma semana no país

Reprodução / @LASchoolPolice Polícia de Los Angeles foi acionada, mas não localizou o homem, que segue sendo procurado



Dois alunos foram baleados dentro em escolas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Os crimes aconteceram nesta quinta-feira, 2, sendo o primeiro deles no colégio Santee High School. Um homem entrou no estabelecimento, atirou contra um rapaz e saiu de bicicleta. Nas redes sociais, a polícia local informou sobre o ocorrido. “A patrulha escolar de Los Angeles atende a uma vítima baleada no perímetro. Policiais e bombeiros estão no local. Evitem a área”, disse no Twitter. Segundo boletim da polícia, o estudante foi socorrido, levado para um hospital da região e o estado de saúde é grave, embora estável. Enquanto a primeira vítima era atendida, o atirador entrou em outra escola e alvejou contra um aluno, que estava saindo do local. A polícia foi acionada, mas não localizou o homem, que segue sendo procurado. Ao todo, são quatro incidentes da mesma natureza registrados em uma semana nos Estados Unidos.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano