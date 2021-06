Número de mortos em desabamento de prédio em Miami sobe para 11

Após cinco dias de buscas, 150 pessoas seguem desaparecidas e outras 136 foram resgatadas

Reprodução/Twitter/MiamiDadeFire Parte nordeste da Champlain Tower desmoronou no dia 24



O número de mortos devido ao desabamento de parte de um edifício residencial de 12 andares na cidade de Surfside, vizinha de Miami, nos Estados Unidos, subiu para 11, informaram autoridades locais nesta segunda-feira, 28, após as equipes de busca encontrarem um corpo embaixo de escombros. Além disso, 150 pessoas estão desaparecidas, e outras 136 que estavam no edifício foram localizadas, de acordo com a prefeita de Surfside, Daniella Levine Cava. As equipes de resgate também encontraram restos mortais incompletos que peritos forenses estão tentando identificar. Por razões ainda indeterminadas, a ala nordeste do edifício Champlain Towers, inaugurado em 1981 e com um total de 136 apartamentos, desabou em segundos na madrugada da última quinta-feira. Desde então, equipes trabalham no local em busca de sobreviventes.

*Com informações da EFE