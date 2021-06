Brasileira está entre vítimas de ataque a facas na Alemanha

Episódio aconteceu na última sexta-feira, 25, na cidade de Wurzburg; outras duas pessoas morreram e seis ficaram feridas

Reprodução/Twitter @EV3RSINC3 Autor do ataque foi preso pelas autoridades alemãs



Uma brasileira está entre as vítimas de um ataque a facas realizado na cidade de Wurzburg, na Alemanha, na sexta-feira, 25. A informação foi dada por agências internacionais. Segundo elas, a professora de alemão Christiane, de 49 anos, teria se jogado para proteger a filha Akines, dos ataques. A criança conseguiu escapar e sobreviver, mas teve ferimentos graves. De acordo com veículos locais, Christiane e sua filha se mudaram para a Alemanha no começo de 2021, quando ela começou a lecionar em uma escola da cidade. O autor do ataque é um imigrante da Somália que tem 24 anos e foi preso. Segundo as agências, testemunhas relataram que ele teria gritado “Alá é grande” no momento dos ataques. Além disso, ele tinha um histórico de transtornos mentais. A polícia segue investigando as motivações do ataque, sem descartar a possibilidade de um ato terrorista.