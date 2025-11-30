Jovem Pan > Notícias > Mundo > Número de mortos no incêndio em Hong Kong sobe para 146

Número de mortos no incêndio em Hong Kong sobe para 146

Agentes da Unidade de Identificação de Vítimas de Desastres recuperaram mais corpos enquanto faziam buscas em outros três prédios no Wang Fuk Court

  • Por Jovem Pan
  • 30/11/2025 08h15 - Atualizado em 30/11/2025 08h36
  • BlueSky
PETER PARKS / AFP PETER PARKS / AFP Foto por PETER PARKS / AFP Bombeiros jogam água nas chamas enquanto um grande incêndio consome vários blocos de apartamentos no conjunto residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, em Hong Kong, em 27 de novembro de 2025. Os bombeiros ainda estavam combatendo um incêndio devastador em 27 de novembro, que atingiu um complexo de arranha-céus em Hong Kong, matando pelo menos 44 pessoas e deixando centenas desaparecidas, segundo as autoridades. Número de mortos no incêndio que devastou um conjunto habitacional em Hong Kong na semana passada subiu para 146

O número de mortos no incêndio que devastou um complexo de arranha-céus residenciais em Hong Kong subiu para 146, informou neste domingo (30) um representante da polícia. “O balanço atualizado de vítimas fatais chega a 146. Não podemos descartar a possibilidade de mais mortos”, declarou o representante da polícia Tsang Shuk-yin em uma entrevista coletiva.

O número foi atualizado após a inspeção de mais três torres das oito que compõem o complexo residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po.

O incêndio começou na tarde de quarta-feira (26) por causas ainda desconhecidas, aparentemente nas redes de proteção que cobriam as obras de reforma do complexo, utilizadas para proteger os moradores da poeira e eventual queda de objetos.

Pessoas foram ao conjunto habitacional no distrito de Tai Po, no norte de Hong Kong, para prestar suas homenagens às vítimas do incêndio

Pessoas foram ao conjunto habitacional no distrito de Tai Po, no norte de Hong Kong, para prestar suas homenagens às vítimas do incêndio

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

As chamas se propagaram rapidamente para as outras torres, favorecidas, segundo as primeiras hipóteses, pelas redes, pelos painéis de espuma e pelos andaimes de bambu que são utilizados em Hong Kong, em vez dos andaimes de metal.

*Com informações da AFP
Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Ataque russo com drones mata um e fere 11 nos arredores de Kiev
Ex-chacrete Lia Hollywood morre devido a ataque de pit bull do próprio filho
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >