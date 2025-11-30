Número de mortos no incêndio em Hong Kong sobe para 146

Agentes da Unidade de Identificação de Vítimas de Desastres recuperaram mais corpos enquanto faziam buscas em outros três prédios no Wang Fuk Court

PETER PARKS / AFP Número de mortos no incêndio que devastou um conjunto habitacional em Hong Kong na semana passada subiu para 146



O número de mortos no incêndio que devastou um complexo de arranha-céus residenciais em Hong Kong subiu para 146, informou neste domingo (30) um representante da polícia. “O balanço atualizado de vítimas fatais chega a 146. Não podemos descartar a possibilidade de mais mortos”, declarou o representante da polícia Tsang Shuk-yin em uma entrevista coletiva.

O número foi atualizado após a inspeção de mais três torres das oito que compõem o complexo residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po.

O incêndio começou na tarde de quarta-feira (26) por causas ainda desconhecidas, aparentemente nas redes de proteção que cobriam as obras de reforma do complexo, utilizadas para proteger os moradores da poeira e eventual queda de objetos.

As chamas se propagaram rapidamente para as outras torres, favorecidas, segundo as primeiras hipóteses, pelas redes, pelos painéis de espuma e pelos andaimes de bambu que são utilizados em Hong Kong, em vez dos andaimes de metal.

