Ataque russo com drones mata um e fere 11 nos arredores de Kiev

Governador alerta para possível aumento no número de vítimas enquanto negociadores ucranianos viajam aos EUA para discutir proposta de paz.

Roman Pilipey/AFP Edifício residencial em chamas após ataque russo com drone na cidade de Vyshhorod, na região de Kiev, na madrugada de 30 de novembro de 2025, durante a ofensiva russa na Ucrânia.



Um ataque russo com drones deixou um morto e 11 feridos nos arredores de Kiev, informou neste domingo (ainda sábado no Brasil) o governador regional. “Infelizmente, como resultado do ataque inimigo em Vyshhorod, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas, entre elas uma criança”, escreveu o governador Mykola Kalashnyk no Telegram. Ele havia informado mais cedo que a região de Kiev havia sofrido “mais um ataque com drones do inimigo”.

Kalashnyk afirmou que equipes de emergência tentavam retirar moradores de uma torre atingida. Segundo ele, o número de feridos ainda pode aumentar. Entre sexta-feira e sábado, as forças russas também lançaram drones e mísseis contra outras regiões da Ucrânia, em ofensivas que deixaram três mortos e provocaram falta de energia para centenas de milhares de pessoas.

Em meio à escalada dos ataques, uma equipe de negociadores ucranianos viajou no sábado aos Estados Unidos para discutir um plano de Washington para encerrar a guerra, informou o presidente Volodimir Zelensky.

A proposta inicial dos EUA — elaborada sem participação dos aliados europeus de Kiev — previa reconhecer as regiões de Donetsk, Crimeia e Lugansk como parte da Rússia. Após críticas da Ucrânia e de países europeus, Washington recuou, mas ainda não detalhou a nova versão do plano.

*Com informações da AFP