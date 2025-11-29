Ataque russo com drones mata um e fere 11 nos arredores de Kiev
Governador alerta para possível aumento no número de vítimas enquanto negociadores ucranianos viajam aos EUA para discutir proposta de paz.
Um ataque russo com drones deixou um morto e 11 feridos nos arredores de Kiev, informou neste domingo (ainda sábado no Brasil) o governador regional. “Infelizmente, como resultado do ataque inimigo em Vyshhorod, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas, entre elas uma criança”, escreveu o governador Mykola Kalashnyk no Telegram. Ele havia informado mais cedo que a região de Kiev havia sofrido “mais um ataque com drones do inimigo”.
Kalashnyk afirmou que equipes de emergência tentavam retirar moradores de uma torre atingida. Segundo ele, o número de feridos ainda pode aumentar. Entre sexta-feira e sábado, as forças russas também lançaram drones e mísseis contra outras regiões da Ucrânia, em ofensivas que deixaram três mortos e provocaram falta de energia para centenas de milhares de pessoas.
Em meio à escalada dos ataques, uma equipe de negociadores ucranianos viajou no sábado aos Estados Unidos para discutir um plano de Washington para encerrar a guerra, informou o presidente Volodimir Zelensky.
A proposta inicial dos EUA — elaborada sem participação dos aliados europeus de Kiev — previa reconhecer as regiões de Donetsk, Crimeia e Lugansk como parte da Rússia. Após críticas da Ucrânia e de países europeus, Washington recuou, mas ainda não detalhou a nova versão do plano.
*Com informações da AFP
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.